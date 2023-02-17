Первым заместителем министра экологии Красноярского края назначен Анвар Бикбов

Анвар Бикбов. Фото: krskstate.ru

Анвар Асхатович Бикбов назначен первым заместителем министре экологии и рационального природопользования Красноярского края. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В обязанности чиновника войдет курирование вопросов по линии экологического надзора, санитарная деятельность и экологическая экспертиза. С октября 2022 года Бикбов трудился на посту заместителя министра.

Чиновник родился в 1979 году в Лесосибирске. Окончил СибГТУ по специальности «деревообработка». Работал налоговым инспектором, а затем в региональном правительстве на должностях.