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НовостиОбщество17 февраля 2023 2:03

Первым заместителем министра экологии Красноярского края назначен Анвар Бикбов

Ранее он трудился на посту замминистра
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Анвар Бикбов. Фото: krskstate.ru

Анвар Бикбов. Фото: krskstate.ru

Анвар Асхатович Бикбов назначен первым заместителем министре экологии и рационального природопользования Красноярского края. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В обязанности чиновника войдет курирование вопросов по линии экологического надзора, санитарная деятельность и экологическая экспертиза. С октября 2022 года Бикбов трудился на посту заместителя министра.

Чиновник родился в 1979 году в Лесосибирске. Окончил СибГТУ по специальности «деревообработка». Работал налоговым инспектором, а затем в региональном правительстве на должностях.