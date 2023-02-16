Красноярск стал городом-побратимом Краснодона в ЛНР

Фото: Владислав Логинов

Власти Красноярска подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодона. Город находится в ЛНР – о возможности братания двух городов говорили на протяжении последних нескольких лет. В частности, за это ратовали участники движения «Пост №1», которые несут почетную вахту у красноярского Вечного Огня.

«Перед подписанием соглашения говорили с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником о том, какая колоссальная помощь оказывается со стороны нашего государства. В числе таких помощников и Красноярский край, взявший шефство над городом Свердловском», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.

Отметим, что впервые о возможности городов стать побратимами Краснодона и Красноярска заговорили в 2017 году, когда краснодонские активисты попросили красноярцев помочь им с организацией движения «Пост №1». С тех пор между активистами обоих городов завязался диалог, также началось сотрудничество Красноярского музея «Мемориал Победы» и Краснодонского музея «Молодая гвардия».