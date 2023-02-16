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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:09

Красноярцам дадут по 500 тысяч рублей на социальные проекты

Жителей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Власти Красноярска готовы профинансировать социально значимые проекты горожан. Как рассказали в мэрии, жители смогут получить по 100 тысяч рублей, а некоммерческие организации – по 500 тысяч. Получить деньги можно, поучаствовав в конкурсе социальных проектов «Ты – город».

– Идеи проектов могут быть направлены на развитие сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания, развитие творчества, создание или улучшение городских пространств, а также поддержку социально ориентированных и общественно полезных инициатив молодых людей, – пояснили в администрации.

Заявки на конкурс принимаются до 12 марта. При этом, все проекты должны быть реализованы не позднее 1 ноября.