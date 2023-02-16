В Красноярске задержанный скончался после избиения полицейским

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске идет расследование гибели мужчины в отделе полиции. Его задержали по подозрению в краже телефона, а во время следственных действий он сбежал от полиции через окно. Позже его задержали повторно, и сотрудник избил беглеца.

По данным полиции, задержанный – красноярец 1972 года рождения. После задержания, в ходе допроса, он выпрыгнул из окна отдела полиции и пустился в бега, несмотря на то, что во время прыжка получил травму, и скрылся от преследования.

Позже мужчина был снова пойман полицией. Сотрудник уголовного розыска нанес ему несколько ударов, а через некоторое время у задержанного ухудшилось самочувствие. Ему вызвали скорую, но врачи успели лишь на констатацию смерти мужчины.

Сейчас в полиции проводят расследование, в том числе проверяют сотрудника, который избил задержанного. Он уже отстранен от службы – в ведомстве добавили, что если его вина будет доказана, полицейский понесет наказание по закону, а его руководство получит дисциплинарное наказание.