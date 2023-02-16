В Красноярске коронавирусом заболел еще 141 человек

В Красноярске коронавирусом заболел еще 141 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 16 февраля коронавирусом заболели еще 141 человека (сутки назад 144). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 429 832 человека. При этом за минувшие сутки вылечились лишь 105 пациентов (день назад было 106 человек), а за все время – 417 382 красноярца. Темп заболеваемости стабилизировался.

За сутки были госпитализирован 63 человека, что на 17 больше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 скончались от вируса 3 человека. Столько же погибших было и день назад. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 264 человека.