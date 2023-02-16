Красноярск готовится к масштабному празднованию Масленицы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на масленичной неделе с 20 по 26 февраля праздничные площадки будут работать во всех районах города. Красноярцев ждут ярмарки, блинные фотозоны и народные забавы: прыжки в мешках, плетение кос, рыбалка валенком, бой подушками, перетягивание каната поедание блинов на скорость, жим гири и даже забеги на метлах.

– Масленичная неделя начнется с 20 февраля, а самые главные события состоятся в последние выходные - 25 и 26 февраля, - сообщила руководитель главного управления культуры администрации города Любовь Сахарова. – В каждом районе города будут организованы локальные празднования, ярмарки, традиционные состязания, концерты фольклорных творческих коллективов. А центральным местом празднования станут площадь Мира и остров Татышев. Мы всех красноярцев приглашаем присоединиться к празднованию целыми семьями, чтобы наконец проводить нашу долгую сибирскую зиму и дружно встретить такую долгожданную весну.

Кировская Масленица порадует жителей района продовольственной ярмаркой в сквере Энтузиастов. В субботу, 24 февраля, с 10 утра там начнется торговля в уличных шатрах. В 12:00 стартует масленичное шествие с ряжеными, гигантскими блинами и медведями, которое даст старт массовым гуляниям. Красноярцев ждут народные забавы: поедание блинов на скорость, жим гири, хороводы, песни, танцы и многое другое.

25 февраля в 12:00 на Ярыгинской набережной красноярцев впервые пройдет парад маслениц.

– У нас будет уникальный парад маслениц, который будет спускаться с одного яруса набережной на другой. Около 30 заявок уже поступило, посетители смогут выбрать самую интересную, креативную, самую народную масленицу. Кроме того, будут работать десятки различных локаций. Красноярцы смогут проявить в спортивном, творческом и кулинарном плане, — рассказала Евгения Юрьева, заместитель руководителя администрации Свердловского района.

24 февраля с 12.00 до 16.00 в Железнодорожном районе (Железнодорожников,10а) пройдет спортивная масленица с районным фестивалем по керлингу среди дворовых команд. Для участия в турнире любой желающий уже сейчас может направить заявку в администрацию района по телефону 221-26-32. Команды могут быть семейными, студенческими или от рабочих коллективов – до 5 человек. Победителей ждут сертификаты в фитнес-центр.

Жителей Советского района 24 февраля приглашают на народное гуляние «Как теща зятя выбирала» (площадь перед Дворцом Труда и Согласия). В программе: уличные бои подушками, катание на лошадях и розыгрыш блинных сковородок.

В Центральном районе в сквере Чернышевского 25 февраля в 12.00 начнется «Блинный фестиваль» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе в сквере Чернышевского 25 февраля в 12.00 начнется «Блинный фестиваль», на котором можно будет попробовать блины со всевозможными начинками.

На острове Татышев (на восточной стороне парка) народные гуляния начнутся 26 февраля в 12.00 – откроется продовольственная ярмарка, заработает концертная площадка. А в 16.00 гостей праздника ждет забава – покорение семиметрового ледяного столба, на вершине которого самых сильных и смелых будут ждать призы – мультиварка, микроволновая печь, кухонный комбайн и набор посуды. А в 16.30 пройдет сжигание чучела Масленицы.

На площади Мира в районе БКЗ 26 февраля горожан ждет скомороший балаган, тематические фотозоны в народном стиле, а также состязания по метанию блинов.

На территории Агротерминала на Ястынской 26 февраля пройдет розыгрыш 10 продуктовых корзин.

Кроме того, уже сейчас красноярцы могут принять участие в конкурсе на лучшее чучело «Сударыня Масленица». Победитель получит сертификат 10 000 рублей на покупку бытовой техники, за второе и третье место – сертификаты в магазин детских товаров номиналом 3000 рублей.

Подробную программу празднования смотрите на сайте администрации Красноярска.