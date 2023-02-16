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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:41

В Красноярске 17 и 18 февраля ожидаются магнитные бури

На фоне повышения температуры
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 17 и 18 февраля ожидаются магнитные бури

В Красноярске 17 и 18 февраля ожидаются магнитные бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярске в пятницу 17 и в субботу 18 февраля возможны магнитные бури. Такой прогноз делают синоптики портала GISMETEO.

Так, в пятницу, на фоне повышения температуры до -7 градусов, синоптики прогнозируют слабую магнитную бурю в 5 баллов. А вот в субботу ожидается уже умеренная буря с К-индексом 6. С воскресенья геомагнитная обстановка стабилизируется.

Напомним, что магнитные бури могут проявить себя в виде сбоев в сотовых сетях. Метеозависимые люди в эти дни могут чувствовать головную боль, общее недомогание и скачки давления. Врачи советуют снизить физические нагрузки, больше дышать свежим воздухом.