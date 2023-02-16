Жителя Ужура будут судить за истязания и надругательства над 11-летней падчерицей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ужуре будут судить 25-летнего местного жителя, который издевался над своей женой и ее дочерью. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю. Мужчина обвиняется по статьям «истязание», «угроза убийством» и «насильственные действия сексуального характера».

Пара состояла в браке с 2018 года. Парень с самого начал начал, что называется «показывать характер», но до поры до времени руку не поднимал. Все началось в январе 2020 года, именно тогда мужчина начал всячески измываться над своей женой и ее 11-летней дочкой. Обеих он систематически избивал.

В 2021 году изверг дважды надругался над падчерицей, но девочка молчала. В октябре 2022 года парень и вовсе начал угрожать обеим убийством. Именно тогда школьница рассказала матери о том, что с ней делал отчим. Лишь после этого она решила обратиться в полицию.

Свою вину ужурец признал полностью. Сейчас расследование окончено, а материалы переданы в суд. Ему грозит до 20 лет колонии. Ребенка же оставили с матерью.