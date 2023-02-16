После аварии с 10-летней девочкой в Красноярске оперативно засыпали песком две стихийные горки

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске жители пожаловались на две стихийные горки в районе школы №144 и на остановке Воронова. Их оперативно подсыпали песком, сообщили в администрации города.

Опасность такие горки представляют из-за того, что зачастую выходят они на проезжую часть или замерзший водоем. Одна из таких горок, например, находилась в гаражном кооперативе. 10-летняя школьница с подругой решили покататься, однако веселье закончилось аварией. Санки с девочкой выехали прямо под колеса автомобиля.

В мэрии просят оперативно предупреждать о появлении подобных горок. Такие обращения оперативно передаются в работу, и спустя пару часов опасный спуск подсыпают песком.