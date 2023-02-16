В Красноярском крае сельхозкооперативы получат 53,2 миллиона рублей на развитие

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В Красноярском крае сельхозкооперации могут рассчитывать на правительственную поддержку в размере 53,2 миллионов рублей. Субсидии пойдут на возмещение затрат на покупку сельхозпродукции, а также на покупку техники и животных, сообщает правительство региона.

Чтобы претендовать на поддержку, кооператив должен быть включен в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрирован и работать в селе и не иметь задолженностей перед бюджетом.

В 2023 году субсидии можно получить, помимо животноводства и техники, на овоще- и картофелеводство.

Отбор на получение субсидии пройдет в региональном министерстве сельского хозяйства в апреле, августе и октябре.