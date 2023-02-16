В Красноярске на Вавилова снесут 24 незаконных гаража в 2023 году

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске на Вавилова в 2023 году снесут 24 незаконно построенных гаража. Как рассказали в администрации города, на их месте обустроят дополнительный выезд для обеспечения пожарной безопасности. Все они находятся рядом с детским домом №1.

Помимо этих «времянок» снесут и гаражи в районе дошкольных образовательных учреждений по переулку Автобусному, 4, Академика Павлова, 28а, Кутузова, 52.

Как пояснил руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров, такая мера проводится из соображений безопасности – конструкции демонтируются возле школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Всего в 2023 году в Кировском районе планируют демонтировать около 200 временных объектов, размещенных незаконно.