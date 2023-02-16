В Красноярске водителю автобуса распылили баллончик в лицо за две открытые двери вместо трех

Скриншот с видео: Администрация Красноярска

В Красноярске водителю автобуса №87 распылили газовый баллончик в лицо, за то, что были открыты две двери вместо трех. Как рассказали в мэрии, на улице в тот день было -25 градусов, водитель решил не морозить пассажиров, и чтобы тепло быстро не выходило, открывал на одну дверь меньше.

Но одному из пассажиров это не понравилось. Ему нужны были все три двери открытыми, поэтому он решил высказать водителю свое «фи» таким гадким способом.

Водитель автобуса после распыленного в лицо баллончика продолжит работу уже не смог. Пассажирам пришлось выходить на остановке и ждать следующий автобус.

Пока неизвестно, что грозит мужчине, распылившему баллончик с газом в лицо водителю. «КП-Красноярск» запросила комментарий в пресс-службе МВД.

Обновлено: в полиции сообщили, что на место выезжали сотрудники МВД, которые опросили и приняли заявление от пострадавшего. К сожалению, хулиган сумел скрыться. Сейчас участковый устанавливает все обстоятельства произошедшего.