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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:41

В гарнизонный военный госпиталь в Красноярске закупили 30 многофункциональных кроватей

Заменить их попросили сами военнослужащие на встрече с губернатором края
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: правительство Краснояского края

Фото: правительство Краснояского края

В Красноярске в нескольких отделениях гарнизонного военного госпиталя заменили кровати с панцирными сетками на более современные многофункциональные модели. Для удобства больных они оснащены специализированными матрасами, сообщает правительство региона.

Обновить койки попросили сами военнослужащие на встрече с губернатором Александром Уссом в декабре 2022 года. Глава региона тогда приезжал поздравить участников СВО с наступающими праздниками.

У новых кроватей есть подъемные механизмы, которые помогают изменить положение тела, а матрасы, по словам самих военнослужащих, стали гораздо удобнее для сна и отдыха.