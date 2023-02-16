В гарнизонный военный госпиталь в Красноярске закупили 30 многофункциональных кроватей

Фото: правительство Краснояского края

В Красноярске в нескольких отделениях гарнизонного военного госпиталя заменили кровати с панцирными сетками на более современные многофункциональные модели. Для удобства больных они оснащены специализированными матрасами, сообщает правительство региона.

Обновить койки попросили сами военнослужащие на встрече с губернатором Александром Уссом в декабре 2022 года. Глава региона тогда приезжал поздравить участников СВО с наступающими праздниками.

У новых кроватей есть подъемные механизмы, которые помогают изменить положение тела, а матрасы, по словам самих военнослужащих, стали гораздо удобнее для сна и отдыха.