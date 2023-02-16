Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 16 февраля начали разбирать городские ёлки и ледовые городки. Как сообщили в Красгорпарке, демонтаж начался с парка «Солнечная поляна» и сквера «Энтузиастов». 17 февраля работы там продолжатся.

19 февраля разбирать ёлки и убирать ледяные скульптуры будут в озере-парке Октябрьском, парке им. 400-летия Красноярска и Сибсталь», а также в сквере Кировском.

Ну а с 20 по 22 февраля демонтаж новогодней атрибутики пройдет на площади Мира и Ярыгинской набережной.

Отметим, что ледовые горки будут стоять в городе до тех пор, пока позволяет погода.