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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:37

В Красноярске с 16 февраля начали разбирать городские ёлки и ледовые городки

Но горки пока трогать не будут
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 16 февраля начали разбирать городские ёлки и ледовые городки. Как сообщили в Красгорпарке, демонтаж начался с парка «Солнечная поляна» и сквера «Энтузиастов». 17 февраля работы там продолжатся.

19 февраля разбирать ёлки и убирать ледяные скульптуры будут в озере-парке Октябрьском, парке им. 400-летия Красноярска и Сибсталь», а также в сквере Кировском.

Ну а с 20 по 22 февраля демонтаж новогодней атрибутики пройдет на площади Мира и Ярыгинской набережной.

Отметим, что ледовые горки будут стоять в городе до тех пор, пока позволяет погода.