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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 5:17

В Енисейске мужчина сообщил о минировании из-за взгляда женщины-охранника

Шутнику грозит до 5 лет тюрьмы
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске полицейские вычислили личность шутника, который сообщил о найденном в здании опасном предмете. Им оказался 31-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Случилось все 8 февраля. Два молодых человека зашли в офисное здание и поднялись наверх. Потом один из них спустился на пост охраны и рассказал, что в помещении находится представляющий опасность предмет.

Как пояснил потом мужчина, ему не понравился взгляд женщины-охранника, и он решил над ней подшутить. Свою вину он полностью признал и раскаялся.

Неудачная шутка может обойтись жителю Енисейска в 5 лет лишения свободы.