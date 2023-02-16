В Красноярске 10-летняя девочка скатилась с горки прямо под колеса машины

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске 10-летняя девочка скатилась со стихийной горки и попала прямо под колеса автомобиля. Авария произошла в гаражном кооперативе на улице Крупской, сообщает ГИБДД по региону.

Снежная горка между двух гаражей привлекла внимание двух школьниц. Очередной спуск закончился аварией – одна из девочек врезалась в переднюю дверь проезжающего автомобиля. Судя по кадрам с места аварии, у водителя практически не было шансов заметить и избежать столкновения.

Ребенку оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Горку оперативно засыпали песком, а председателю кооператива напомнили о том, что надо следить за состоянием территории.