В Красноярском крае в 2022 году впервые выявили случаи заражения листериозом

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В Красноярском крае в прошлом году было выявлено четыре случая заболевания листериозом. Это редкая болезнь, которая раньше в регионе не выявлялась, сообщает главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Чаще всего причиной заболевания становился контакт с животными, однако заразиться можно при употреблении молочных либо мясных продуктов.

Это не самая заразная болезнь, она не вызывает массовых эпидемий, однако листериоз может быть опасен для беременных, новорожденных и тех, у кого ослаблен иммунитет.