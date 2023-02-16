Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 4:24

В Красноярском крае в 2022 году впервые выявили случаи заражения листериозом

Заболевание не заразное, но может быть опасным для определенной группы лиц
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае в прошлом году было выявлено четыре случая заболевания листериозом. Это редкая болезнь, которая раньше в регионе не выявлялась, сообщает главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Чаще всего причиной заболевания становился контакт с животными, однако заразиться можно при употреблении молочных либо мясных продуктов.

Это не самая заразная болезнь, она не вызывает массовых эпидемий, однако листериоз может быть опасен для беременных, новорожденных и тех, у кого ослаблен иммунитет.