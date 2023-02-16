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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:24

Авиакомпанию, чьи пассажиры застряли в Красноярске на 14 часов без горячего питания, оштрафовали на 20 000 рублей

Все произошло еще в ноябре 2022 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская транспортная прокуратура привлекла к ответственности одну из авиакомпаний, чьи пассажиры застряли в аэропорту на 14 часов. Как сообщили в ведомстве, все произошло еще в ноябре 2022 года.

Пассажиры рейса Москва-Иркутск оказались в красноярском аэропорту из-за задержки вылета самолета. За 14 часов ожидания путешественников не накормили горячим питанием и не разместили в гостинице, как положено по закону.

Было заведено административное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований». Авиакомпании выписали штраф в размере 20 000 рублей.