В Красноярском крае начальника отделения полиции подозревают в полуторамиллионной взятке от лесозаготовителей

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В Нижнеингашском районе Красноярского края начальника отделения полиции подозревают в получении полуторамиллионной взятки от лесозаготовителей. Как сообщают в СК, сейчас сотрудник МВД задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте.

Как выяснили сотрудники УФСБ, с 1 июня 2020 по 3 января 2023 года, руководитель отделения полиции мог получить от знакомого частями 1 миллион 450 тысяч рублей за то, что предоставлял лесозаготовителю даты служебных проверок предприятия сотрудниками МВД, непроведение оперативно-разыскных и проверочных мероприятий полицейскими в отношении знакомого, чтобы привлечь его к ответственности за незаконную рубку леса.

Было заведено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

- По данному факту оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, - пояснили «Комсомольской правде-Красноярск» в пресс-службе МВД.