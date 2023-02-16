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НовостиОбщество16 февраля 2023 3:37

Губернатор рассказал президенту о планах на строительство детской многопрофильной больницы для Енисейской Сибири в Красноярске

Её площадь будет более 100 000 квадратных метров
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: пресс-служба правительства

Фото: пресс-служба правительства

Губернатор Александр Усс рассказал президенту Владимиру Путину по видеосвязи о планах на строительство крупнейшей детской многопрофильной больницы в Красноярске. Как сообщили в правительстве региона, она будет принимать детей не только из Красноярского края, но и соседей по Енисейской Сибири (Хакасия, Тува). Строительство должно начаться уже в этом году.

Также глава края вместе с главврачом Красноярской межрайонной поликлиники №5 Сергеем Резниченко отчитались об итогах реализации проекта по строительству поликлиники в микрорайоне Покровский Красноярска. Медицинское учреждение начало прием пациентов в конце января 2023 года.

Поликлиника является одной из самых крупнейших за Уралом. Её общая площадь составляет 16 000 квадратных метров, а мощность – 900 посещений.

В планах у губернатора на ближайшую трехлетку построить и отремонтировать порядка 130 объектов здравоохранения. Это значительно больше, чем за предыдущий аналогичный период