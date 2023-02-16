В Красноярске наградили призеров и партнеров конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Награждение победителей и партнеров конкурса. Фото с официального портала Красноярского края

В правительстве Красноярского края состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мероприятий федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Участие в нем приняли представители правительства, минстроя региона, главы муниципальных образований, по итогам 2022 года ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

– Благоустройство территорий – это серьезная составляющая вашей работы, – обратился к участникам совещания губернатор Александр Усс. – В последние годы мы стремимся воплощать в жизнь профессионально подготовленные проекты. Кроме этого, очень важно их потом сопровождать, обеспечивать надлежащее содержание и развивать.

В 2022 году победу в конкурсе одержали четыре муниципальных образования, где присутствуют предприятия угольной энергетической комипании, – Бородино, Шарыпово, Канск и Зеленогорск. На всех этапах подготовки к конкурсу – от привлечения лучших архитекторов и проектировщиков Красноярска и Москвы до оформления документации - территориям помогала компания СУЭК, которая работает в этих городах.

В результате совместных усилий представленные на конкурс проекты вошли в число лучших. В Бородино благодаря грантовым средствам продолжится реконструкция городского парка, в Шарыпово будет создан городской променад «Воинская слава – Трудовая доблесть», который объединит три значимых для города локации – Парки Победы, энергетиков, первостроителей КАТЭКа, в Канске благоустроят набережную реки Кан. Важно, что в проектах акцент сделан на сохранение исторической идентичности территорий. За содействие в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» благодарственными письмами губернатора края отмечено руководство АО «СУЭК»: заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям Сергей Григорьев, заместитель директора по связям и коммуникациям Дмитрий Голованов, а также директор по связям и коммуникациям красноярского филиала компании Марина Смирнова.