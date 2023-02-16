В Красноярском крае на гидроэлектростанции в Кежемском районе стартовала программа ремонтов гидроагрегатов

В течение 2023 года текущий ремонт пройдет на всех гидроагрегатах станции, а на двух из них (ГА №7 и №9) – капитальный ремонт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на самой северной гидроэлектростанции – Богучанской ГЭС, которая расположена на реке Ангара, недалеко от Кодинска – запустили программу ремонтов гидроагрегатов. Отметим, что по требованиям «Правил технической эксплуатации», все оборудование станций должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей. Специалисты тщательно анализируют состояние турбинного, генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устраняют выявленные дефекты.

По графику ремонтов первым на станции вывели в плановый текущий ремонт гидроагрегат №2 с установленной мощностью 333 МВт. В течение двенадцати суток на гидроагрегате провели осмотр статора турбины по результатам наработки 6000-8000 часов, статора и ротора гидрогенератора, ремонт направляющих подшипников гидрогенератора и турбины, а также техническое обслуживание и дефектоскопия крепежных элементов и вспомогательных систем. Второй ремонт на этом гидроагрегате запланирован на июль.

В течение 2023 года текущий ремонт пройдет на всех гидроагрегатах станции, а на двух из них (ГА №7 и №9) – капитальный ремонт.

Добавим, что проводимые работы повысят надежность работы оборудования, снизят риск неплановых остановок и сбоев в поставках электроэнергии. Вывод гидроагрегатов в ремонт не влияет на выработку и стабильность энергоснабжения потребителей.