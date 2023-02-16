В Красноярском крае пара закладчиков пыталась выдать 500 грамм героина за прах любимой собаки

Фото: МВД

В Красноярском крае пара закладчиков пыталась обмануть полицейских, выдавая 500 граммов героина за прах любимой собаки. Как сообщили в МВД, семейную пару задержали, когда они развозили наркотики по адресам.

26-летний мужчина и его 21-летняя супруга перевозили запрещенные вещества в женской сумке. Во время досмотра, полицейские обнаружили у женщины пакет с серым порошком. Пара сделала скорбящие лица и сообщила, что это прах их любимой собаки, который они везут, чтобы развеять по ветру…

Но сотрудники МВД в объяснение не поверили, отправили вещество на экспертизу. Оказался – героин.

В квартире семейной пары изъяли еще 161 грамм героина. Было заведено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере завершено. Семья под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас пара закладчиков ожидает приговора суда.