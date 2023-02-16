В Красноярске третьи сутки тушат пожар на складе на Пограничников

В Красноярске пошли третьи сутки борьбы с серьезным пожаром, разгоревшемся на складе на Пограничников. Как рассказали в МЧС, сейчас специалисты разбирают завалы и продолжают активно проливать конструкции, чтобы избежать повторного воспламенения. На месте работают 8 человек личного состава, тяжелая техника и две автоцистерны.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Напомним, там еще вечером 13 февраля загорелся крупный склад, на котором хранился алкоголь и пиломатериалы. Возгорание было достаточно быстро локализовано на площади в 8 тысяч квадратных метров, однако из-за большой площади и того, что склад обвалился, его тушат до сих пор.

Отметим, что к расследованию возгорания уже подключилась прокуратура. Точные причины пожара пока неясны, но в ведомстве намерены выяснить, соблюдали ли собственники и арендаторы меры пожарной безопасности.

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В Красноярске загорелся склад на улице Пограничников. По словам очевидцев, горит здание на Пограничников, 9 – рядом с остановкой «Промучасток». Здание не пустующее – в нем располагается ряд офисов торговых организаций.