Историк из Новосибирска похвалил Красноярск за уборку улиц

Фото: Виктор Козодой

Историк из Новосибирска Виктор Козодой отправился в путешествие по российским городам. Среди посещенных им населенных пунктов были Ачинск, Канск, Енисейск и Красноярск. В последнем Козодой восхитился тщательной уборкой улиц, и отметил, что в Новосибирске такого нет.

– Дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице по сравнению с ними. В малых городах чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях. Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали «небывалые осадки», – написал историк в соцсетях.

В комментариях новосибирцы согласились мнением Козодоя. Добавим, что скандалы с уборкой снега в Новосибирске повторяются из года в год, а мэр Анатолий Локоть два года назад на сравнение своего города с Красноярском отвечал, что у красноярцев на самом деле нет снега из-за «другого микроклимата».