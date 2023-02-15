В Красноярске второй день продолжают тушить крупный пожар на Пограничников

Фото: МЧС

В Красноярске пожарные второй день тушат возгорание на улице Пограничников. Напомним, там еще вечером 13 февраля загорелся крупный склад, на котором хранился алкоголь и пиломатериалы. Возгорание было достаточно быстро локализовано на площади в 8 тысяч квадратных метров, однако из-за большой площади и того, что склад обвалился, его тушат до сих пор.

– На месте работают 8 человек личного состава и 2 автоцистерны, а также тяжелая техника. Производится разбор завалов и последующая проливка. Это позволит избежать повторных возгораний, – добавили в МЧС.

Отметим, что к расследованию возгорания уже подключилась прокуратура. Точные причины пожара пока неясны, но в ведомстве намерены выяснить, соблюдали ли собственники и арендаторы меры пожарной безопасности.