В Красноярске гонщик на BMW оплатил сотню штрафов после ареста своей машины

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В Красноярске мужчина согласился оплатить больше сотни штрафов за нарушения ПДД. Лихач упорно игнорировал приходящие ему квитанции от ГИБДД, пока до него не добрался совместный рейд полиции и приставов. Сотрудники наложили арест на любимую BMW гонщика – и у него сразу же нашлись деньги на оплату штрафов.

В ФССП рассказали, что автомобилист накопил штрафов на 75 тысяч рублей. Всего приставы завели против него 107 судебных производств. Когда за его машиной пришли, красноярец согласился погасить все штрафы сразу на месте.

Гордый владелец BMW – приставы уточнили, что речь идет о модели 320i, выпущенной десять лет назад – совершал в основном мелкие нарушения: например, превышал скорость или проезжал на красный сигнал светофора. На мужчину подействовала только угроза приставов продать машину, чтобы погасить долги ее владельца.