В Красноярске продолжается омолаживающая обрезка деревья. Фото: городская администрация

В Красноярске зимой продолжается омолаживающая обрезка деревьев. Об этом сообщает городская администрация.

Деревья обрезают на Калинина, Грунтовой, Малиновского, Ломоносова и Семафорной. Список адресов был сформирован на основе пожеланий горожан и по результатам обследования деревьев экспертами УЗС. Этой работой традиционно занимаются в период затишья – с 15 октября по 15 апреля, но при температуре не ниже -10 градусов.

Отличие омолаживающей обрезки от санитарной заключается в том, что первая подразумевает спиливание старых ветвей, что должно давать деревьям новую жизнь. Это способствует образованию молодых почек и побегов. Такой обрезке подвергаются тополя, ивы и ясенелистные клены.

В администрации добавили, что обрезка ведется только у тех деревьев, которые растут на муниципальной земле и на неразграниченной территории. За остальные отвечают собственники участков.