В Красноярском крае рабочего придавило станком на лесопилке. Фото: прокуратура края

14 февраля в селе Ивановка Ермаковского района рабочего насмерть придавило станком на предприятии. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

37-летний мужчина трудился на деревообрабатывающем станке. В какой-то момент он заметил, что опилки начали дымиться. Он спустился под станок, чтоб подтянуть крепления, в этот момент на него обрушилась станочная рама.

Мужчина погиб на месте от травм. Оказалось, что погибший работал вообще без каких-либо трудовых отношений. Делом заинтересовалась прокуратура, ведомство проводит проверку.