В Красноярске коронавирусом заболели еще 144 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 15 февраля коронавирусом заболели еще 144 человека (сутки назад 121). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 429 691 человек. При этом за минувшие сутки вылечились лишь 106 пациентов (день назад было 106 человек), а за все время – 417 277 красноярец. То есть, ковид в Красноярском крае начал вновь набирать обороты.

За сутки были госпитализированы 46 человека, что на 3 больше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 скончались от вируса 3 человека. Последний раз больше одного погибшего было 7 февраля – тогда умерли 2 человека. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 261 человек.