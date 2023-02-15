В Красноярском крае вертолет вернулся на аэродром из-за поломки датчика Фото: Андрей МАЛАХОВ

14 февраля на севере Красноярского края вертолет МИ-8 вернулся в порт вылета из-за неполадки с датчиком. Об этом сообщает Восточное управление СК на транспорте.

Вертолет должен был вылететь из Подкаменной Тунгуски и приземлиться в Верхнеимбатске. И воздушное судно успешно поднялось в воздух, но в итоге полет пришлось прервать и возвращаться на аэродром.

Оказалось, что после взлета у вертолета вышел и строя датчик уровня топлива. Посадка прошла штатно. Никто из 7 пассажиров и 3 членов экипажа не пострадал.

Следователи же выясняют обстоятельства инцидента. Проводится доследственная проверка.