В нескольких городах и районах Красноярского края улучшилось качество мобильной связи

В 2022 году построили дополнительные базовые станции в 15 районах края. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае увеличена емкость сети в местах с высоким трафиком, а также улучшено покрытие в спальных районах городов. Tele2 вместе с «Ростелекомом» обеспечила стабильной связью и быстрым интернетом 17 сел и деревень, где раньше не было устойчивой мобильной связи.

В 2022 году инженеры компании построили дополнительные базовые станции в 15 районах края: Абанском, Ачинском, Балахтинском, Березовском, Бирилюсском, Богучанском, Емельяновском, Идринском, Ирбейском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Мотыгинском, Пировском, Шушенском. Благодаря этому была увеличена пропускная способность сети и создана для пользователей интернета дополнительная емкость больше 3,5 млн гигабайт. Так, например, в Красноярске модернизировали 10% городских вышек, оснастили их дополнительными передатчиками, которые ускоряют мобильный интернет. Особое внимание уделено окраинам, спальным районам и частному сектору. Новые базовые станции разместили на улицах Воронова, Норильской, Елены Стасовой, Щербакова, 60 лет Октября, Алеши Тимошенкова, Спортивной и десятках других. Точечные улучшения также выполнили в Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, Лесосибирске, Ачинске, Минусинске, Енисейске, Кодинске.

По действующему в крае проекту по устранению цифрового неравенства (его реализуют министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком») мобильной связью обеспечили еще 17 сел, деревень и поселков. Суммарно в них живут 3,4 тысячи человек.

– За год число базовых станций в регионе увеличено на 6%, – говорит технический директор филиала Tele2 в Красноярском крае Андрей Криницин. – Это помогло сохранить хорошую скорость мобильного интернета. Например, в прошлом году было улучшено покрытие в поселке Шушенском. Место туристическое, поэтому трафик растет постоянно и быстро. Благодаря размещению там несколько новых базовых станций, жители и туристы могут звонить по видеосвязи, пользоваться соцсетями, проводить прямые эфиры.