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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:52

В четырех городах Красноярского края ввели режим НМУ

Мониторинг воздуха усилен
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В четырех городах Красноярского края ввели режим НМУ

В четырех городах Красноярского края ввели режим НМУ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В четырех городах Красноярского края вновь ввели режим НМУ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Режим «черного неба» введен в Красноярске и Назарове – с 19:00 часов 15 февраля по 03:00 часов 17 февраля. В Минусинске – до 19:00 17 февраля. В Ачинске ровно на сутки – до 19:00 часов 16 февраля. В ведомстве добавили, что в перечисленных городах усилен мониторинг качества воздуха.

Напомним, что режим НМУ в Красноярске действовал с 10 по 13 февраля 2023 года. То есть, жители краевой столицы провели с чистым небом лишь сутки.