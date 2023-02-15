В четырех городах Красноярского края ввели режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

В четырех городах Красноярского края вновь ввели режим НМУ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Режим «черного неба» введен в Красноярске и Назарове – с 19:00 часов 15 февраля по 03:00 часов 17 февраля. В Минусинске – до 19:00 17 февраля. В Ачинске ровно на сутки – до 19:00 часов 16 февраля. В ведомстве добавили, что в перечисленных городах усилен мониторинг качества воздуха.

Напомним, что режим НМУ в Красноярске действовал с 10 по 13 февраля 2023 года. То есть, жители краевой столицы провели с чистым небом лишь сутки.