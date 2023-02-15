Главу поселка Мотыгино задержали при получении взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативники задержали 75-летнего главу поселка Мотыгино Петра Сипкина при получении взятки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Еще в начале февраля полицейские установили, что Сипкин вымогал взятку в 270 тысяч рублей с предпринимателя. Деньги он хотел получить за помощь в получении контракта осенью 2022 года на содержание дорог и за общее покровительство.

Во время задержания у Сипкина нашли 54 меченые купюры номиналом 5 тысяч рублей. Однако при общении с оперативниками чиновник всячески отрицал факт получения взятки. В итоге на главу Мотыгина завели уголовное дело по статье «получение взятки». Ему грозит до 12 лет колонии.

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что сумма взятки составила 10% от общей суммы контракта. Петра Сипкина арестовали до 13 марта 2022 года.