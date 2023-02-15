В Железногорске осудили двух наркоплантаторов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске суд вынес приговор приятелям, которые организовали наркоплантацию в квартире. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

54-летний железногорец организовал в своей 4-комнатной квартире теплицы для выращивания конопли. К делу он подтянул своего 44-летнего друга. Вместе они выращивали урожай, следили за температурой и влажностью.

Все продолжалось до апреля 2022 года, когда к друзьям пришли полицейские. Из квартиры вынесли 13 кустов конопли, 11 пакетов частями растений. Общая масса – более 2 килограммов. Это около 100 доз.

Для хозяина квартиры все кончилось относительно благополучно. Мужчина признал свою вину и раскаялся, благодаря чему получил лишь условный срок. Его друг же занял другую позицию, суд назначил ему наказание в виде 3,3 лет лишения свободы в колонии общего режима.