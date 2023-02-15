На Бугаче в Красноярске появится детский автогородок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Красноярска объявлены торги на определение подрядчика для разработки проекта детского автогородка. Заявленная стоимость контакта составляет 16,2 миллиона рублей, сообщает мэрия города.

Вся документация должна быть готова в 2023 году. Для строительства отведен участок площадью больше одного гектара рядом с новой школой №159. Там же планируется построить детский сад.

Заниматься в автогородке смогут ребята от 5 до 18 лет. На территории планируется построить технические и учебные помещения, а также проезжую часть со светофорами, шлагбаумом, знаками и всем, что поможет детям научиться вести себя на дорогах.