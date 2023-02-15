В Красноярском крае в 2023 году потратят 200 миллионов рублей на спортивные площадки

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края

В Красноярском крае выделено 200 миллионов рублей на строительство 50 спортивных площадок. Места для занятий спортом появятся в 31 муниципальном образовании, сообщает правительство региона.

- Мы хотим создавать необходимые условия для того, чтобы как можно больше жителей края занимались спортом с самого детства. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, - рассказал Денис Петровский, министр спорта региона.

Площадки будут с самыми различными типами покрытий: для игры в волейбол и баскетбол, футбольные и хоккейные поля, а также комплексные игровые площадки.