Красноярцев приглашают заниматься моржеванием

Фото: ИВАНОВА Диана

Столица Красноярского края давно славится большим количеством спортсменов, которые занимаются моржеванием. В Красноярске тех, кто готов зимой окунуться в Енисей становится с каждым годом все больше.

Такая форма закаливания укрепляет иммунитет. Однако самостоятельно заниматься этим не стоит, поэтому в клубе «Белый медведь» готовы принять всех желающих, причем занятия проводятся абсолютно бесплатно. В клубе нет ограничений по количеству занимающихся. Чтобы записаться на занятия, достаточно принести заявление и справку от врача, а также самостоятельно приобрести принадлежности для плавания – тапочки, купальник, шапочку, полотенце и предметы личной гигиены.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Плавательный сезон у нас, как правило, начинается с 4 ноября, -комментирует Нина Никитина, инструктор по спорту МАУ «ЦСК». – Могу сказать, как морж со стажем, что самое хорошее плавание именно при больших минусовых температурах – на градуснике минус 35 и ты входишь в воду босиком, в купальнике, а вода теплая! Ощущения непередаваемые. Это нужно попробовать. Каждый сам для себя определяет, подходит ли ему такой вид закаливания.

Занятия у Нины Федотовны проходят 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам с 19:00. Инструктор по спорту учит правильно закаляться, плавать в холодной воде.

Фото: ИВАНОВА Диана

КСТАТИ

Бесплатно заниматься спортом в Красноярске могут взрослые и дети. В городе открыты 44 физкультурно-оздоровительных клуба, где инструкторы занимаются со всеми желающими в возрасте от 6 лет. У горожан есть возможность выбрать свою дисциплину из 50 направлений: мини-футбол, хоккей, городошный спорт, дартс, северная ходьба, йога, фитнес, керлинг и многие другие.Всю информацию можно найти на сайте centrsportclub.ru или позвонив по телефону 223-04-55.