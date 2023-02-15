В Красноярском крае впервые осудили водителя за вождение без прав Фото: Мария ЛЕНЦ

Впервые в Красноярском крае вынесли приговор водителю за повторное вождение без прав. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре прошлого года 38-летний житель Рыбинского района был оштрафован за повторную езду без водительских прав. Но выводов мужчина не сделал, уже через неделю после вступления решения суда в силу он купил за 30 тысяч рублей ВАЗ-21099, и начал разъезжать по Заозерному.

В итоге водителя остановили ДПСники. Оказалось, что помимо любви к вождению без удостоверения, мужчина отличился тем, что его трижды судили за пьяную езду. Он был лишен прав до февраля 2024 года. В итоге на него заведи уголовное дело.

Житель Рыбинского района свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с лишением прав на 2 года. Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства.

Для справки:

- В июле 2022 г. установлен новый вид уголовной ответственности (ст. 264.3 УК РФ) за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, - напомнили в прокуратуре.