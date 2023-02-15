Стилист из Красноярска стала участницей шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ

Фото: Юлия Катраева, «ГПМ-СПБ» в Красноярске

Стилист-парикмахер Кристина Хиарак из Красноярска стала участницей нового шоу на ТНТ. Проект «Бьюти Баттл» начнет выходить в 9.00 с 25 февраля.

Среди участников – 16 мастеров со всей России. Им предстоит выполнить непростые задания на пути к победе. Создавать образы стилистам придется в постоянно меняющейся обстановке.

Ведущей шоу будет певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюк'оZа. В состав жюри пойдет фэшн-блогер Карина Нигай и другие знаменитости.

Кристина в профессии не так долго – свою первую стрижку она сделала примерно три года назад. В школе тренировалась на подругах, однако учиться пошла на юриста. После получения диплома отучилась на парикмахера. Стилист отметила, что такое шоу может поднять престиж профессии в России.