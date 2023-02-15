В Красноярске территорию рынков «Южный» и «Луч» выставят на торги за 10 миллионов рублей. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске на улице Шахтеров территорию рынков «Южный» и «Луч» выставят на торги с начальной ценой в 10 млн рублей. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии.

Торги должны будут пройти в течение полугода с момента их проведения. Сейчас на территории по Шахтеров помимо рынков расположены склады и автосервисы. Мэрия же хочет, чтоб здесь появился полноценный жилой район.

Будущий застройщик должен возвести здесь не только высотки, но и все необходимую инфраструктуру: школу, детсад, парк и площади для детей. В общей сложности под застройку планируется отдать более 18 га.