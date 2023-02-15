Красноярец помог выбраться гулявшим по льду на Абаканской протоке ребятам

Фото: скриншот видео

В Красноярске мужчина помог двум ребятам выбраться с платформы посреди Абаканской протоки. Кадры спасения детей появилось в социальных сетях.

Видео длится почти три минуты. Ребята стоят на платформе и периодически пытаются осторожно спуститься на лед, но тут же возвращаются обратно.

Судя по комментариям, женщина заметила ребят довольно давно и обсуждает происходящее с ребенком рядом с собой.

- Один два раза провалился, а другой – один раз, - слышен голос мальчика.

- Провалились три раза, боятся, видимо, домой идти! Штаны уже не сгибаются, замерзли, - говорит женщина.

Наконец на протоке появляется мужчина с собакой. Он осторожно подошел к детям, несмотря на не самый прочный лед и убедил их покинуть лед. После этого дети смогли спуститься и добраться до берега.