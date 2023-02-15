В страшном ДТП на трассе в Красноярском крае погибли два человека. Фото: МЧС по Красноярскому краю

15 февраля в Казачинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Трагедия произошло в 9 часов утра на 178 километре трассы Красноярск – Енисейск. В результате аварии погибли два человека, еще трое выжили, но серьезно пострадали.

Спасателям пришлось провести деблокировку искореженных автомобилей, чтобы достать людей. Все пострадавшие переданы медикам. Обстоятельства ДТП выясняются.