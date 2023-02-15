В Красноярском крае продолжают принимать заявки на получение арктического гектара

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В Красноярском крае продолжается прием заявок на получение арктического гектара. На рассмотрении находится 12 заявлений, сообщает правительство региона.

Сейчас владельцами земли в северных районах стали уже пять человек, из которых четверо из Норильска и один – из Липецкой области. Гектары можно использовать для строительства дома, развития приусадебного хозяйства или природно-познавательного туризма. Первоначально участок предоставляется на 4,5 года. После этого их можно оформить в собственность или аренду на 49 лет.

Всего под раздачу в Туруханском районе, Эвенкии и на Таймыре отведено 2,5 тысячи га земель.