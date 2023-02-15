В Красноярске 89-летняя женщина едва не отдала мошенникам 100 тысяч рублей

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В Красноярске закончено расследование уголовного дела по обвинению в причастности к телефонным мошенничествам парня и девушки. Они выполняли роль курьеров и забирали у обманутых граждан деньги, сообщает ГУ МВД России по региону.

Поймать молодых людей удалось с помощью 89-летней женщины. Сама она не стала очередной жертвой аферистов случайно. Схему мошенники применили стандартную, «Ваш родственник попал в беду». На телефон женщине позвонила якобы ее дочь и рассказала, что попала в аварию. После этого в разговор вмешался мужчина. Он представился адвокатом и сказал, что может «решить вопрос» с лечением второго участника ДТП и полицией.

Женщину попросили подготовить пакет с вещами в больницу для дочери и второй – с деньгами. За ними пришли 21-летняя девушка и 23-летний парень. Однако женщина заподозрила неладное и отдала лишь вещи.

После того, как курьеры ушли, ей снова позвонил лже-адвокат и начал убеждать в необходимости передать деньги. Женщина согласилась, упаковала 100 тысяч рублей и принялась ждать.

В это время вернулась ее дочь и, узнав о происходящем, вызвала полицию. Наряд задержал курьеров прямо на лестничной площадке.

В ходе расследования удалось выяснить, что молодые люди имеют отношение еще к двум подобным случаям. Общая сумма ущерба – 350 тысяч рублей.