В ТРЦ «Планета» в Красноярске временно закрылся магазин Zarina
Фото: ИВАНОВА Диана
В красноярском ТРЦ «Планета» временно закрылся популярный магазин одежды Zarina. В пресс-службе торгово-развлекательного центра сообщили, что там будет идти ремонт.
Магазин возобновит свою работу ориентировочно через месяц. Кроме того, по той же причине временно закрыт в «Планете» магазин косметики «Рив Гош».
В Красноярске бренд Zarina также представлен еще в двух ТЦ – «На Свободном» и «Июнь». Добавим, что торговой маркой владеет «Melon Fashion Group».