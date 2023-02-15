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НовостиОбщество15 февраля 2023 2:43

В ТРЦ «Планета» в Красноярске временно закрылся магазин Zarina

Там будут делать ремонт
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В ТРЦ «Планета» в Красноярске временно закрылся магазин Zarina

В ТРЦ «Планета» в Красноярске временно закрылся магазин Zarina

Фото: ИВАНОВА Диана

В красноярском ТРЦ «Планета» временно закрылся популярный магазин одежды Zarina. В пресс-службе торгово-развлекательного центра сообщили, что там будет идти ремонт.

Магазин возобновит свою работу ориентировочно через месяц. Кроме того, по той же причине временно закрыт в «Планете» магазин косметики «Рив Гош».

В Красноярске бренд Zarina также представлен еще в двух ТЦ – «На Свободном» и «Июнь». Добавим, что торговой маркой владеет «Melon Fashion Group».