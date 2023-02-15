Красноярский Роспотребнадзор хочет запретить продажу вейпов на маркетплейсе «Ozon» Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор Красноярского края собирается запретить продажу вейпов через сайт маркетплейса «Ozon». Об этом сообщил глава регионального ведомства Дмитрий Горяев.

- Мы подали иск с требованием признать информацию о продаже вейпов и никотинсодержащей продукции на страницах сайта «OZON» запрещенной к распространению на территории РФ, - заявил Горяев.

Напомним, что в январе 2023 году депутаты Госдумы выступили за полный запрет вейпов в России. Кроме того, с февраля текущего года на сайте другого маркетплейса Wildberries запрещена продажа вейпов, жидкостей для них и курительных смесей, в том числе безникотиновых.

Пресс-служба популярного маркетплейса прокомментировала свою позицию:

- На Ozon действует постоянный запрет на продажу табачных изделий и любой никотиносодержащей продукции. Продажа устройств для курения также ограничена: они должны быть "пустыми", т.е. не содержать табака, никотин или жидкость для электронных сигарет, в том числе безникотиновую. Такие устройства мы дополнительно перепроверяем и не продаем несовершеннолетним - для доступа к карточке пользователь должен подтвердить возраст. В случае претензий надзорных органов мы оперативно скрываем товары с витрины. Мы внимательно следим за ассортиментом и не допускаем на площадку запрещенные товары. Для контроля за этим на Ozon реализована многоступенчатая система контроля карточек. Она состоит из автоматической и ручной модерации на соответствие правилам, а также постмодерации, реализованной на основе машинных систем поиска и обучаемых моделей.