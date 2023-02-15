С начала года в Красноярском крае таксисты допустили 711 нарушений

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С начала 2023 года в Красноярском крае полицейские выявили 711 случаев нарушений, которые допустили таксисты. 13 из них относятся к работе без специального разрешения, сообщает ГИБДД по региону.

Со стороны инспекторов ДПС к работе водителей такси предъявляются повышенные требования безопасности. Останавливая такие машины, проверяют их техническую исправность, законность работы и соблюдение всех правил перевозки.

Например, в Енисейске сотрудники ДПС остановили водителя такси без водительского удостоверения. Оказалось, что мужчину лишили прав в сентябре 2022, однако документ он так и не сдал. Из-за этого срок лишения не начал исчисляться.