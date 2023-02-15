Красноярские депутаты собрались жаловаться на счета за тепло в ФАС и прокуратуру Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Красноярского Горсовета решили пожаловаться в надзорные ведомства на повышенные тарифы за отопление. Такое решение было принято после очередного заседания комиссии по городскому хозяйству.

Депутаты хотят получить обоснование повышения цен на отопление в Красноярске. Напомним, что в декабре 2022 года коммунальные тарифы на тепло подняли на 11,7%. Однако в декабре многие красноярцы столкнулись в квитанциях с повышением на 85% и более.

Как итог – недовольные люди открыли петицию против повышения цен за тепло, которую подписали около 100 тысяч человек. Теперь кто прав, кто виноват будут выяснять надзорные органы.