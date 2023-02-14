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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:53

Тувинские депутаты отправили солдатам на СВО овечьи шкуры

Посылка приурочена к национальному празднику тувинцев
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Верховный хурал Тувы

Фото: Верховный хурал Тувы

Депутаты Верховного Хурала Тувы направили бойцам в зону СВО овечьи шкуры. Груз планируют доставить к 21 февраля – тогда в Туве празднуют народный праздник Шагаа, это новый год по лунному календарю.

50 выделанных овечьих шкур, по задумке, будут спасать солдат от холода. Также им направили газовые горелки, снаряжение и партию продуктов тувинской национальной кухни.

Отметим, что во время празднования Шагаа тувинцы возводят ритуальный костер. В этот праздник принято есть в основном молочную пищу – чай с молоком, топленое масло, сыр быштак, а также баранину.